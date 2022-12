F. C. Porto goleia o Vizela e está nos quartos-de-final da Taça da Liga

O F. C. Porto venceu esta sexta-feira o Vizela por 4-0, com golos de Toni Martínez, Galeno, Wendell e Taremi, e apurou-se para os quartos-de-final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Gil Vicente.

Vitória tranquila para o F. C. Porto diante do Vizela. Os dragões não tiveram grandes dificuldades para ultrapassar a equipa vizelense que, recentemente, apontou Manuel Tulipa como o novo treinador. Toni Martínez, Galeno, Wendell e Taremi apontaram os golos da partida, que colocam os azuis e brancos nos quartos-de-final da Taça da Liga, onde irão defrontam o Gil Vicente.

Bastaram 46 segundos para o F. C. Porto marcar o primeiro golo. Toni Martínez aproveitou o erro do guarda-redes Buntic e finalizou de baliza aberta. Já no começo do segundo tempo, Galeno alargou a vantagem com uma boa finalização na ala esquerda. Pouco depois, na sequência de uma jogada estudada num livre direto, Wendell fez 0 3-0 com um potente remate fora de área. Pouco depois, Mehdi Taremi cobrou uma grande penalidade para fechar o resultado final em 4-0.

O F. C. Porto defronta agora o Gil Vicente, no próximo dia 21 de dezembro, na tentativa de se apurar para a final four da Taça da Liga.