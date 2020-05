F. C. Porto ilibado da acusação de racismo

JN Hoje às 19:36 Facebook

O clube azul e branco foi, esta terça-feira, ilibado das acusações de racismo. O Conselho de Disciplina da FPF considerou a acusação "improcedente".

Em janeiro, após o duelo frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, que o F. C. Porto venceu (4-2), o Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar aos azuis e brancos com base no relatório da GNR, que dava conta de insultos racistas dos adeptos dos dragões a Abdu Conté.

Segundo foi possível apurar, tudo terá acontecido na altura do penálti que do defesa minhoto cometeu sobre Jesus Corona, que o juiz Artur Soares Dias assinalou depois de recorrer ao videoárbitro. Os alegados insultos não constavam dos relatórios do árbitro e dos delegados da Liga, mas foram registados na participação elaborada pelo responsável pelo policiamento, a cargo da GNR.

Esta terça-feira, em comunicado, o Conselho de Disciplina da FPF ilibou o F. C. Porto, considerando a acusação "improcedente".