F. C. Porto impõe-se ao Barcelona na segunda parte e regressa à final

O F. C. Porto venceu, este sábado, o Barcelona por 4-3, num jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins em que se superiorizou na segunda parte, e vai repetir a presença de 2021 numa final que será portuguesa.

Depois do empate a um golo ao intervalo, os 'dragões' estiveram melhor no primeiro quarto de hora da segunda parte, período em que construíram uma vantagem de 4-1, e aguentaram a reação catalã nos 10 minutos finais, apesar dos golos de Hélder Nunes e de Pau Bargalló, aos minutos 42 e 43 minutos, terem relançado a incerteza quanto ao primeiro finalista desta edição.

Ao eliminar o Barcelona, equipa mais vitoriosa na principal competição europeia, com 22 títulos, o F. C. Porto vai lutar por um troféu que conquistou nas épocas 1985/86 e 1989/90, frente ao vencedor da segunda meia-final de hoje, entre Oliveirense e Valongo, agendada para as 18 horas, também no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo.

Portugueses e espanhóis combinaram o rigor tático nas marcações e na construção dos ataques e a procura incessante pelas balizas ao longo da primeira parte, mas os dragões até 'inauguraram o marcador' num contra-ataque em que Rafa intercetou um passe de João Rodrigues, seguiu isolado para a baliza e bateu o guarda-redes Sergi Fernández.

Forçado a reagir, o Barcelona avançou na pista e cederam espaço que os azuis e brancos tentaram aproveitar, como no remate de Gonçalo Alves travado pela máscara de Sergi Fernández, ao minuto oito, mas o esforço catalão em busca da melhor posição para rematar deu frutos aos 12 minutos, com o remate certeiro de Pau Bargalló a dar sequência ao trabalho de Hélder Nunes.

Reposta a igualdade, o jogo desenrolou-se numa toada de parada e resposta até ao intervalo, com os catalães a protagonizarem mais oportunidades, inclusive um remate de Hélder Nunes à barra, aos 23 minutos, mas os portuenses a responderem, como no lance individual de Gonçalo Alves para defesa do guardião "blaugrana", pouco antes.

A segunda parte começou ainda mais rápida sobre a madeira, mas com o ascendente a passar para o lado da equipa treinada por Ricardo Ares, que ameaçou o golo por três vezes antes de o cartão azul mostrado a Sergi Llorca, numa falta sobre Rafa, valer um livre direto concretizado por Gonçalo Alves, com um remate seco e alto.

Os catalães tinham pouco antes obrigado Xavi Malián a duas defesas com a máscara, mas ficaram apáticos perante o segundo golo sofrido e viram o F. C. Porto dilatar o resultado numa stickada cruzada de Xavi Barroso ao ângulo superior esquerdo, aos 37 minutos.

Os portuenses chegaram ao quarto golo por Ezequiel Mena, na sequência de um livre direto de Gonçalo Alves defendido por Sergi Fernández, circunstância que 'despertou' a reação "blaugrana" nos 10 minutos finais.

Hélder Nunes reduziu para 4-2 aos 42 minutos, num remate no limite da área, e Pau Bargalló aproveitou uma falta de Rafa para cartão azul para estabelecer a margem mínima, aos 43, o que levou o 'Barça' a acercar-se da baliza portista nos cinco minutos finais, mas sem engenho suficiente para contornar Xavi Malián, quase sempre seguro na baliza.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo

F. C. Porto -- Barcelona, 4-3

Ao intervalo: 1-1

Marcadores:

1-0, Rafa, 05 minutos; 1-1, Pau Bargalló, 12; 2-1, Gonçalo Alves, 33 (livre direto); 3-1, Xavi Barroso, 37; 4-1, Ezequiel Mena, 40; 4-2, Hélder Nunes, 42; 4-3, Pau Bargalló, 43.

Sob a arbitragem de Francesco Stallone (Itália) e Marco Rondina (Itália), as equipas alinharam:

F. C. Porto: Xavi Malián, Telmo Pinto, Gonçalo Alves, Rafa e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda: Ezequiel Mena, Xavi Barroso e Reinaldo García

Treinador: Ricardo Ares

FC Barcelona: Sergi Fernández (GR), Ignacio Alabart, Hélder Nunes, João Rodrigues e Pau Bargalló. Jogaram ainda: Sergi Llorca, Marc Grau e Sergi Panadero

Treinador: Edu Castro

Assistência: cerca de 1.500 espetadores