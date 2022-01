F. C. Porto vence Marítimo no Dragão. Veja os golos e os casos

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Marítimo, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Evanilson, Pepê e Edgar Costa marcaram os golos.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 18 minutos, após uma boa combinação entre Evanilson e Otávio e com o brasileiro a desviar de calcanhar para o fundo da baliza de Paulo Victor.

Já na segunda metade, os azuis e brancos ampliaram a vantagem ao minuto 48, com Pepê a aproveitar da melhor forma um cruzamento de Bruno Costa. Os insulares reduziram pouco depois, por Edgar Costa, após uma defesa de Diogo Costa a um remate em arco de Rafik Guitane.

Com esta vitória, os dragões reforçaram o primeiro lugar do campeonato, agora com 56 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo e com menos um jogo. Já os insulares são nonos classificados, com 24.

Veja os golos e os casos: