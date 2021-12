O golo e os casos da vitória do F. C. Porto frente ao Braga no Dragão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:05, atualizado às 22:27 Facebook

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, no Estádio do Dragão, o Braga em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Luis Díaz marcou o único golo do encontro.

Num encontro em que Taremi começou no banco de suplentes e Wendell foi titular, o único golo surgiu ao minuto 22. Uribe fez um passe em profundidade para Luis Díaz que, na cara de Matheus, não falhou e deu o triunfo aos azuis e brancos. Pouco depois, Pepe saiu lesionado, dando lugar a Fábio Cardoso.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição passou a somar 38 pontos, os mesmos do Sporting e mais quatro do que o Benfica, enquanto o Sporting de Braga ficou ainda mais longe do pódio, em quarto lugar, com 25 pontos.

Veja o golo e os casos: