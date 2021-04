Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:29 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Tondela no Estádio João Cardoso, na 26.ª jornada da Liga. Toni Martínez e Taremi marcaram os golos do encontro.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 19 minutos. Depois de uma boa assistência de Pepe, Toni Martínez recebeu de peito e rematou para o fundo da baliza de Trigueira. É o segundo jogo consecutivo do espanhol a marcar na Liga, depois de ter feito um golo decisivo diante do Santa Clara.

Na segunda metade, Taremi, que entrou em campo aos 74 minutos para render Evanilson, fechou a contagem. Após um cruzamento de Otávio, o iraniano cabeceou para a defesa de Trigueira mas acabou por marcar na recarga.

Com este resultado, o F. C. Porto reforça o segundo lugar do campeonato, com 60 pontos, menos cinco do que o Sporting, que ainda recebe no domingo o Famalicão, e mais seis do que o Benfica, terceiro, que este sábado joga em Paços de Ferreira. O Tondela é, para já, 11.º, com 28 pontos.

Veja os golos: