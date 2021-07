F. C. Porto nega investigações e detalha transferência de Éder Militão

Bernardo Monteiro Hoje às 20:10 Facebook

Em comunicado os dragões acusam a publicação do Grupo Cofina de tentar "montar mais um circo mediático à volta do futebol, para benefício dos média e nenhum benefício para a Justiça", deixando ainda implícito que irão recorrer aos tribunais para resolver esta questão.

O lançamento deste documento visa as notícias veiculadas pela revista "Sábado" que davam conta de irregularidades nos negócios com a PT/Altice e na transferência de Éder Militão para o Real Madrid, em 2019.

Os dragões defendem-se ainda das acusações da existência de um pagamento de 20 milhões de euros ao empresário Bruno Macedo, arguido na operação "Cartão Vermelho", por ter intermediado o negócio da venda dos direitos televisivos do F. C. Porto.

Leia o comunicado na íntegra:

"No seguimento da publicação da revista Sábado, do grupo Cofina, de 15 de julho de 2021, a F.C. Porto SAD e o seu Conselho de Administração esclarecem o seguinte:

Nunca a F. C. Porto SAD e o seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial sobre qualquer das duas matérias referidas, ambas devidamente documentadas com a transparência exigida.

A este título aproveitamos para esclarecer:

A transferência do atleta Éder Militão foi um negócio formalizado documentalmente - constando do respetivo dossier documental as intermediações contratadas -, registado nas instâncias desportivas internacionais, auditado por revisores externos e Conselho Fiscal e devidamente comunicado à CMVM;

O negócio celebrado com a PT/ALTICE em 2015, que garantiu ao Grupo Futebol Clube do Porto uma receita de cerca de 457 milhões de euros em 10 anos, não tendo o Futebol Clube do Porto celebrado qualquer contrato de intermediação e/ou pago qualquer quantia a este título, foi também devidamente formalizado documentalmente, auditado pelos revisores externos e Conselho Fiscal e devidamente comunicado à CMVM.

Repudiamos a utilização por parte do Grupo Cofina do nome do Futebol Clube do Porto e dos membros do Conselho de Administração para montar mais um circo mediático à volta do futebol, para beneficio dos meios de média e nenhum benefício para a Justiça. As referências à F. C. Porto SAD e ao seu Conselho de Administração na capa e no interior da revista Sábado, num registo deplorável já habitual nas publicações do grupo a que pertence, merecerão a devida reação nos lugares próprios."