F. C. Porto inicia nova época com 21 jogadores

O plantel do F. C. Porto voltou ao trabalho, com vista a prepara a temporada 2020/21 e contou com 21 jogadores nos habituais exames médicos e avaliações clínicas. Os principais deste regresso são o reforço Fábio Cardoso, o retornado Vitinha e os atletas que no ano transato estiveram ao serviço da equipa B portista, Rodrigo Conceição e Rodrigo Valente.

O F. C. Porto começa os treinos este sábado, de novo no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia, já com a mais recente aquisição para a equipa técnica, Vedran Runje, um antigo internacional pela Croácia que vai fazer parelha com Diamantino Figueiredo no treino de guarda-redes.

Eis a primeira lista completa dos jogadores à disposição de Sérgio Conceição, dos quais se destacam as ausências dos internacionais por Portugal, Pepe e Sérgio Oliveira, e dos colombianos, Matheus Uribe e Luis Diaz: Cláudio Ramos, Diogo Costa, Francisco Meixedo, Carraça, Diogo Leite, Fábio Cardoso, Manafá, Marcano, Mbemba, Nanu, Rodrigo Conceição, Zaidu, Loum, Rodrigo Valente, Romário Baró, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, João Mário, Francisco Conceição, Fernando Andrade e Toni Martínez.