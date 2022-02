F. C. Porto inicia preparação da receção ao Sporting com Diogo Costa no ginásio

JN/Agências Hoje às 16:20 Facebook

Os dragões iniciaram esta terça-feira a preparação para o jogo com o Sporting, da próxima sexta-feira, com o guarda-redes Diogo Costa, que se lesionou domingo, em Arouca, no ginásio.

De acordo com a nota publicada pelo F. C. Porto no seu sítio oficial na Internet, do boletim clínico passam agora a constar dois nomes, o do guardião internacional português, submetido a trabalho de ginásio, e o do lesionado Wilson Manafá, em tratamento.

Diogo Costa saiu em maca no domingo, depois de ter sido imobilizado com um colar cervical, na sequência de uma queda aparatosa. Exames complementares à cervical afastaram qualquer lesão grave, estando em aberto a possibilidade de o jovem guardião manter a titularidade da baliza frente ao Sporting.

O F. C. Porto lidera a Liga, com 59 pontos, e segue numa série de 16 vitórias consecutivas no campeonato. Na próxima sexta-feira, recebe o campeão em título, Sporting, segundo classificado no campeonato, com menos seis pontos do que os portistas. O jogo, relativo à 22.ª jornada, arranca às 20.15, no Estádio do Dragão.