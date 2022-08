F. C. Porto inicia preparação do clássico frente ao Sporting com três ausências

JN/Agências Hoje às 18:02 Facebook

Marko Grujic, Matheus Uribe e Wilson Manafá falharam, esta segunda-feira, o início da preparação do clássico com o Sporting, no sábado, da terceira jornada da Liga.

De acordo com uma nota, o sérvio Marko Grujic, que apresenta fadiga muscular, e o colombiano Matheus Uribe, a debelar uma gastroenterite, cumpriram tratamento à margem do treino matinal no Olival.

Os dois médios foram incluídos no boletim clínico do F. C. Porto no domingo, horas após terem sido substituídos durante a vitória em Vizela, por 1-0, da segunda ronda da Liga, juntando-se ao defesa Manafá, que prosseguiu, esta segunda-feira, com treino condicionado, ginásio e tratamento à rotura do tendão rotuliano do joelho direito sofrida em dezembro de 2021.

A formação de Sérgio Conceição vai folgar na terça-feira e regressará aos trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, um dia depois, às 10 horas.

O F. C. Porto começou a defesa do título de campeão nacional com duas vitórias perante Marítimo (5-1) e Vizela (1-0) e segue na liderança da Liga, com os mesmos seis pontos de Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, dois acima do Sporting, quinto colocado.