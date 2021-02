F. C. Porto inscreve Carraça na UEFA

JN Hoje às 18:22 Facebook

O lateral direito Carraça ficou com a vaga de Nakajima e foi inscrito pelo F. C. Porto na UEFA, constituindo, assim, opção para Sérgio Conceição, desde já, nos embates com a Juventus, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Quem permanece de fora na principal prova de clubes do Mundo é o defesa central Iván Marcano. O espanhol está em fase final da recuperação à operação a que foi sujeito, em maio, a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas terá, depois, ainda terá de recuperar o ritmo competitivo.

A primeira mão dos oitavos de final da Champions, entre F. C. Porto e Juventus, está marcada para 17 de fevereiro, no Dragão, e a segunda para 9 de março, em Turim.