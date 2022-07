F. C. Porto já conhece adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões

JN Hoje às 11:50 Facebook

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões colocou o F. C. Porto no grupo A, juntamente com o finalista vencido a última Liga Europeia, o Magdeburgo, que perdeu a final para o Benfica.

Os dragões terão como adversários na primeira fase da Champions o Paris Saint-Germain (França), o Magdeburgo (Alemanha), o GOG (Dinamarca), o Veszprém (Hungria), o Dínamo de Bucareste (Roménia), o Wisla Plock (Polónia) e o Zagreb (Croácia).

Os dois primeiros classificados seguem em frente na Champions. As equipas que ficarem entre o terceiro e o sexto lugar disputam um play-off de apuramento para a fase seguinte, enquanto os dois últimos são eliminados.

No restante grupo estão o campeão europeu, Barcelona (Espanha), o Pick Szeged (Hungria), o Celje (Eslovénia), o Kielce (Polónia), o Kiel (Alemanha), o Nantes (França), o Elverum (Noruega) e o Aalborg (Dinamarca).