F. C. Porto já vendeu todos os bilhetes para a visita a Alvalade

JN Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto já vendeu todos os bilhetes de que dispunha para a visita a Alvalade, no domingo, para defrontar o Sporting, em jogo referente à 20.ª jornada da Liga.

Os bilhetes disponibilizados pelo F. C. Porto para a visita a Alvalade estão esgotados.

A informação foi divulgada pelo clube portista, que tinha colocado os ingressos à venda, na Loja do Associado, no Estádio do Dragão, esta segunda-feira.

PUB

O Sporting-F. C. Porto, a contar para a 20.ª jornada da Liga, está marcado para as 18 horas do próximo domingo.

Noutro contexto, os dragões revelaram que ainda há cerca de três mil bilhetes disponíveis para a receção ao Inter de Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A partida realiza-se em 14 de março (20 horas).