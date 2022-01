F. C. Porto: João Mário tem um mês de paragem pela frente

Nuno A. Amaral Hoje às 10:27 Facebook

No dia em que fez 22 anos, o lateral-direito dos dragões iniciou recuperação à lesão muscular sofrida no segundo clássico com o Benfica.

O primeiro treino dos dragões em 2022 confirmou a paragem de João Mário, devido à lesão muscular na coxa esquerda que sofreu no clássico do campeonato com o Benfica, na passada quinta-feira. Em dia de aniversário, o lateral-direito iniciou a recuperação com uma sessão de tratamento no Olival, prevendo-se que seja baixa na equipa de Sérgio Conceição durante cerca de um mês.

A confirmar-se esse tempo de paragem, o internacional português de sub-21 irá falhar os jogos da Liga com o Estoril (marcado para sábado, mas em risco de adiamento devido ao surto de covid-19 no clube estorilista), B SAD, Famalicão e Marítimo, bem como a partida dos quartos de final da Taça de Portugal com o Vizela.