F. C. Porto defronta o Manchester City a 21 de outubro

JN Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto ficou, esta sexta-feira, a conhecer o calendário da fase de grupos da Liga dos Campeões, abrindo as hostilidades do Grupo C em Inglaterra, frente ao Manchester City, e fechando na Grécia, com o Olympiacos.

A jornada inaugural da Champions está marcada para o dia 21 de outubro, com os azuis e brancos a jogarem fora de portas com a equipa comandada por Pep Guardiola. Segue-se o Olympiacos (27 de outubro) e o Marselha (3 de novembro), no estádio do Dragão.

Os portistas deslocam-se a 25 de novembro ao terreno do conjunto orientado por André Villas-Boas, recebe os cityzens a 1 de dezembro e encerra o grupo a 9 de dezembro, fora, frente à equipa de Pedro Martins.

Eis o calendário do F. C. Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões:

Jornada 1 (21 de outubro) - Manchester City-FC Porto

Jornada 2 (27 de outubro) - F. C. Porto-Olympiacos

Jornada 3 (3 de novembro) - F. C. Porto-Marselha

Jormada 4 (25 de novembro) - Marselha-F. C. Porto

Jormada 5 (1 de dezembro) - F. C. Porto-Manchester City

Jormada 6 (9 de dezembro) - Olympiacos-F. C. Porto