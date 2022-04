F. C. Porto joga em Braga e Sporting no Bessa no dia 25 de abril

JN Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A receção do Braga ao F. C. Porto é o destaque da jornada 31 da Liga, marcado para segunda-feira, dia 25 de abril, às 18 horas. Mais tarde, no mesmo dia, o Sporting desloca-se ao estádio do Boavista, às 20.30 horas. Já o Benfica joga dia sábado, 23, com o Famalicão (18 horas)

Eis o calendário completo da 31.ª jornada:

Sexta-feira, 22 de abril:

Vizela - Arouca (20.15 horas)

Sábado, 23 de abril:

Portimonense - Moreirense (15.30 horas)

Benfica - Famalicão (18 horas)

PUB

Santa Clara - Marítimo (18 horas)

Gil Vicente - Paços de Ferreira (20.30 horas)

Domingo, 24 de abril:

Estoril - Belenenses SAD (18 horas)

Tondela - V. Guimarães (20.30 horas)

Segunda-feira, 25 de abril:

Braga - F. C. Porto (18 horas)

Boavista - Sporting (20.30 horas)