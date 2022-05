F. C. Porto lamenta morte de adepto nos festejos pelo título de campeão

JN Hoje às 21:41 Facebook

O F. C. Porto emitiu, esta segunda-feira, um comunicado a lamentar a morte do adepto que morreu durante os festejos do título de campeão.

"A morte de um adepto, durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol, não pode deixar de ser lamentada independentemente das circunstâncias que venham a ser apuradas. À família da vítima, o F. C. Porto endereça sentidos pêsames", pode ler-se na nota.

Um homem, com 26 anos, morreu na madrugada de domingo após ser esfaqueado durante os festejos do título na Alameda do Estádio do Dragão, no Porto. Ajuste de contas poderá estar na origem da agressão. A PSP já identificou dois suspeitos das agressões.