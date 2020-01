F. C. Porto lança campanha pela igualdade em parceria com os James

Hoje às 16:46 Facebook

"Há muitas caras, mas apenas uma raça humana. Todos pertencem aqui". Esta é a tradução do refrão da música da banda inglesa James, intitulada "Many Faces", e serve de mote para uma mensagem de inclusão.

"Ciente de que é com ações concretas que a mensagem passa, o F. C. Porto, em conjunto com Saul Davies, guitarrista da banda britânica, construiu esta campanha multimeios que será visível e audível não só no Estádio do Dragão, mas também no Dragão Arena e outros locais ou eventos onde o F. C. Porto marque presença. Para o efeito, foi desenvolvida uma versão especial do tema, com músicos convidados, que será apresentada no Dragão, esta sexta-feira. Um vídeo inédito foi também criado e será difundido não só no Estádio como nos vários meios do clube", esclareceram os dragões, na nota informativa sobre esta campanha feita em parceria com os James.