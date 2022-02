F. C. Porto-Lazio: Reviravolta com toque castelhano vale margem mínima

Nuno A. Amaral Hoje às 23:01 Facebook

O F. C. Porto manteve o saudável hábito de ganhar em casa a equipas italianas e conseguiu uma vitória que lhe dá vantagem antes da viagem da próxima semana à capital transalpina, que decidirá a passagem aos oitavos de final da segunda competição da hierarquia europeia.

Depois da Roma, há três anos, da Juventus, na época passada, e do Milan, já na temporada em curso, esta quinta-feira foi a vez da Lazio cair no Dragão, num jogo em que a equipa romana esteve a vencer, mas não conseguiu suster a boa reação portista. A reviravolta foi obra do espanhol Toni Martínez, que saltou para o onze azul e branco, mais de dois meses depois da última titularidade, e assinou dois golos preciosos, ambos após assistências de João Mário.