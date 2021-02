F. C. Porto leva 23 jogadores para a Madeira

JN Hoje às 18:35 Facebook

Sérgio Conceição voltou a chamar Francisco Conceição. Fábio Vieira, Diogo Leite e Romário Baró ficaram de fora

Na véspera do jogo que fechará a 20.ª jornada do campeonato, diante do Marítimo, a equipa portista viajou para o Funchal com 23 jogadores na comitiva, destacando-se mais uma presença na convocatória do jovem Francisco Conceição.

As ausências mais notadas são as do central Diogo Leite e do médio Fábio Vieira, que foram titulares no empate da jornada anterior com o Boavista. Romário Baró também ficou de fora da lista de convocados.