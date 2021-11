F. C. Porto: limpar a face numa noite de oportunidades para vislumbrar os "oitavos"

Nuno A. Amaral Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões tentam corrigir imagem do jogo anterior com o Liverpool. Gestão nos "reds" pode abrir portas da próxima fase da Liga dos Campeões.

Com a fase de grupos da Champions a entrar na fase decisiva, eis que o F. C. Porto volta a defrontar o Liverpool, desta vez na cidade dos Beatles, à procura de um resultado diferente daquele que se registou no Dragão. A equipa de Sérgio Conceição reagiu muito bem a essa partida, com quatro pontos somados nos duelos com o Milan, e entra em Anfield no segundo lugar do Grupo B, com tudo em aberto na luta pela passagem aos oitavos de final.

Existem muitas contas para clarificar, mas há uma hipótese que não se coloca, qualquer que seja o desfecho deste jogo, que é a da eliminação portista. Mesmo que volte a ser derrotado pelo Liverpool, o F. C. Porto nunca dependerá de terceiros na última jornada, sabendo que uma vitória em casa sobre o Atlético de Madrid, daqui a duas semanas, lhe garantirá o apuramento. Num cenário de sonho, os dragões até poderão sair de Anfield qualificados, se ganharem e o Atlético perder com o Milan. Isso significaria fazer história, pois o F. C. Porto nunca ganhou um jogo das provas europeias em solo inglês, após 21 tentativas.