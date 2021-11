F. C. Porto: Luis Díaz impressiona ingleses

Nuno A. Amaral, em Liverpool Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo colombiano está a ser colocado no radar do Liverpool.

A imprensa britânica não poupou nos elogios a Luis Díaz pela exibição no jogo de quarta-feira em Anfield, apesar de o resultado ter sido desfavorável ao F. C. Porto. Mesmo sem golos, o colombiano deixou excelente impressão em solo inglês, onde tem sido associado ao interesse de vários clubes nas últimas semanas, entre os quais o próprio Liverpool.

"Díaz mostrou a Klopp exatamente aquilo de que os "reds" precisam em janeiro. O treinador assistiu à audição perfeita. O extremo esteve muito bem, apesar da derrota do F. C. Porto, e enfraqueceu a defesa do Liverpool. Não foi suficiente, porque a equipa portuguesa foi esbanjadora", escreveu o jornal "Daily Express", sublinhando que "o plantel do Liverpool precisa de profundidade e Díaz é uma hipótese no mercado".