F. C. Porto mais perto de igualar recorde histórico do Benfica

Azuis e brancos não perdem há 53 jogos consecutivos na Liga. Sérgio Conceição igualou segundo melhor registo da história dos dragões.

Com a vitória alcançada no passado domingo, frente ao Paços de Ferreira (2-4), o F. C. Porto somou o 53.º encontro consecutivo sem perder no campeonato e deu mais um passo importante rumo a um recorde histórico que parece cada vez mais real: o de 56 jogos invicto, estabelecido pelo Benfica na década de 70.

A última vez que os azuis e brancos perderam para a Liga portuguesa foi precisamente frente aos castores, por 3-2, a 30 de outubro de 2020. Desde então, os dragões venceram por 42 vezes e empataram 11.

Ainda assim, Sérgio Conceição já conseguiu igualar a segunda melhor marca da história portista, estabelecida por Bobby Robson, que esteve igualmente sem perder durante 53 jogos, de 14 de outubro de 1994 a 23 de março de 1996.

Antes de igualar a marca benfiquista, Sérgio Conceição pode, inclusive, igualar o melhor registo feito pelo F. C. Porto, de 55 jogos sem perder, estabelecido entre 6 de março de 2010 e 29 janeiro de 2012, que teve o dedo de três treinadores: Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira.