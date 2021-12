F. C. Porto vence Benfica no Dragão. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu (3-1), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga. Fábio Vieira, Pepê, Yaremchuk e Taremi marcaram os golos do jogo que marcou a estreia de Nélson Veríssimo no comando técnico dos encarnados.

Uma semana depois, os dragões voltaram a levar a melhor sobre o Benfica desta vez para o campeonato. Já sem João Mário, que saiu lesionado, os azuis e brancos inauguraram o marcador aos 34 minutos, por Fábio Vieira, que, depois de um ressalto, se estreou a marcar em clássicos com um remate com o pé direito. E quando o Benfica ainda tentava reagir ao golo, nova festa azul e branca, três minutos depois: Otávio cruzou pela direita e Pepê, de cabeça, ampliou a vantagem.

No arranque da segunda parte, os encarnados, reduziram por Yaremchuk, depois de um contra-ataque rápido, mas ficaram reduzidos a dez após a expulsão de. André Almeida, por acumulação de amarelos. Pouco depois, o F. C. Porto voltou a ter um contratempo - Manafá, que entrou para render João Mário, saiu lesionado - mas voltou a fazer a festa aos 69 minutos.

Vitinha assistiu Taremi que, mais de dois meses depois, voltou a marcar pelos azuis e brancos. O avançado iraniano não marcava desde a nona jornada e fechou a contagem no Estádio do Dragão.

Com esta vitória, o F. C. Porto retoma o primeiro lugar da prova, com 44 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, enquanto o Benfica fecha a ronda no terceiro lugar, com 37 pontos, menos sete do que o duo de comandantes e mais seis do que o Sporting de Braga, quarto classificado.

Veja os golos e os casos: