F. C. Porto: Marchesín pronto e invicto contra rival

Diogo Costa está "bem" após o susto em Arouca, mas continua em repouso e deve falhar clássico de sexta-feira com o Sporting.

Foi a mancha negra no jogo em que os dragões conquistaram a 16.ª vitória consecutiva no campeonato, igualando o recorde de André Villas-Boas. Diogo Costa sofreu uma queda aparatosa, teve de ser imobilizado e transportado ao hospital, com o guarda-redes a receber alta poucas horas depois. Segundo foi possível apurar, o internacional português está bem, mas a pancada na cervical obriga a cuidados e o atleta está em dúvida para o duelo de sexta-feira com o Sporting, abrindo a porta da titularidade a Marchesín.

O argentino entrou para o lugar de Diogo Costa, nos minutos finais do jogo em Arouca, e agora está na linha da frente para o clássico da 22.ª jornada da Liga, frente a um adversário do qual guarda as melhores memórias. Titular indiscutível nas duas últimas temporadas, "Marche" defrontou o Sporting quatro vezes e apresenta um saldo altamente positivo: venceu os dois jogos de 2019/20 (2-1 em Alvalade e 2-0 no Dragão) e empatou duas vezes em 2020/21 (2-2 em Lisboa, 0-0 no Porto).