F. C. Porto multado em 1913 euros por arremesso de isqueiro em jogo com o Portimonense

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o F. C. Porto em 1913 euros, na sequência de um incidente com o arremesso de um isqueiro, no jogo dos dragões com o Portimonense, disputado a 23 de fevereiro último e que os azuis e brancos venceram por 1-0.

De acordo com o comunicado oficial federativo divulgado esta quarta-feira, o objeto foi atirado da bancada sul, perto do intervalo do referido encontro, aquando da marcação de um penálti, a favor da equipa algarvia.

O isqueiro foi atirado na direção do árbitro, o lisboeta Hugo Miguel, mas não o atingiu.

Ainda em relação ao mesmo desafio, o F. C. Porto foi multado em mais 510 euros, por alegado comportamento incorreto do público, aqui devido a cânticos considerados ofensivos.