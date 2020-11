F. C. Porto multado em 35 mil euros por atraso de Sérgio Conceição

JN Hoje às 20:25 Facebook

O F. C. Porto foi castigado, esta sexta-feira, com uma multa de 35 mil euros pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA por atraso no início ou reinício da partida com o Manchester City, a contar para a primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, que se disputou a 21 de outubro em Inglaterra.

Da decisão publicada consta a informação de que "foi fechado o processo disciplinar aberto contra o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, por ter sido responsável pelo atraso".

Por seu lado, os "cityzens" foram multados em 12 mil euros por "conduta imprópria da equipa".

Mas não foi só o técnico azul e branco a ser penalizado pelo atraso no pontapé de saída. O português Luís Castro, do Shakhtar Donetsk, também foi multado em cinco mil euros pelo mesmo motivo, com o clube ucraniano a pagar mais 15 mil euros pela "gracinha" do luso na receção aos italianos do Inter, a 27 de outubro.

Mais pesada foi a multa aplicada a José Mourinho. O técnico português do Tottenham foi castigado com um jogo de suspensão pelo mesmo motivo dos outros dois colegas lusos, no encontro na Bélgica com o Antuérpia, da Liga Europa, a 29 de outubro.

Os "spurs" foram multados por "violação do regulamento de equipamentos" e pelo atraso do início ou reinício do encontro, num total de 28 mil euros.