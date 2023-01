F. C. Porto multado por uso de pirotecnia e ocupação de escadas

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, que o F. C. Porto foi multado por uso de pirotecnia e ocupação das escadas do Estádio do Dragão.

Na sequência de incidências nos jogos contra o Famalicão e Académico de Viseu, o F. C. Porto foi multado, de forma combinada, em mais de três mil euros, por "obstrução das vias de acesso aos lugares de bancada e deflagração de engenhos pirotécnicos", respetivamente.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os dragões foram multados em 1 020 euros no encontro diante do Famalicão por "ocupação das vias de acesso aos lugares de bancada por parte de alguns adeptos", sendo que vão ser levantados autos ao clube por "não evitar a introdução de pirotecnia, bem como por não garantir que as escadarias de evacuação permaneciam desimpedidas".

PUB

No jogo contra o Académico de Viseu, o F. C. Porto foi multado em 1910 euros por "comportamento incorreto do público" visto que "um adepto deflagrou um flash light, num total de dois engenhos piroténicos", pode ler-se no comunicado.