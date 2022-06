F. C. Porto na final, Sporting em vantagem sobre o Benfica

JN Hoje às 22:26 Facebook

Os dragões voltaram a bater o Óquei de Barcelos e esperam pelo desfecho da outra meia-final para saberem contra quem vão decidir o título.

O F. C. Porto garantiu, esta terça-feira, a presença na final do play-off do campeonato de hóquei em patins. Os dragões eliminaram o Óquei de Barcelos, graças a três vitórias, a de hoje, no Dragão Caixa, alcançada no desempate por grandes penalidades, depois do 2-2 verificado após prolongamento.

Os portistas esperam agora pelo outro finalista, que vai sair do confronto entre Sporting e Benfica, que, para já, está favorável aos leões.

Depois da derrota na Luz, o Sporting voltou a vencer as águias em casa (4-2), estando em vantagem por 2-1 na eliminatória. Assim sendo, o Benfica está obrigado a ganhar os dois próximos jogos se quiser chegar à grande final, sabendo que mais uma derrota ditará a eliminação.