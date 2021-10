F. C. Porto não comparece ao jogo com a Ovarense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:19, atualizado às 18:02 Facebook

A equipa de basquetebol do F. C. Porto não compareceu, este sábado, ao jogo com a Ovarense. O duelo estava marcado para as 17 horas e a decisão está relacionada com a nomeação do árbitro Paulo Marques

O F. C. Porto ameaçou e cumpriu. Os dragões não compareceram ao jogo com a Ovarense, em Ovar, num encontro da terceira jornada da Liga de basquetebol, que estava marcado para as 17 horas. Em causa está, como explicaram em comunicado, a nomeação do árbitro Paulo Marques.

"A Direção do F. C. Porto, depois de confirmada a nomeação para o jogo Ovarense-F. C. Porto - a contar para a Liga Portuguesa de Basquetebol e a ter lugar hoje às 17 horas -, de um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens que condicionaram a equipa de basquetebol na passada temporada e que lhe retirou um título nacional, não deixando de se desculpar à Ovarense, que merece o seu maior respeito e é alheia à nomeação, informa que, em sintonia com a sua decisão comunicada a 21 de junho de 2021, não comparecerá ao referido jogo", pode ler-se na nota.

A 21 de junho, os dragões garantiram que, esta época, não iriam comparecer em jogos que fossem arbitrados por Fernando Rocha, Paulo Marques (ambos da AB Porto) e Carlos Santos (AB Lisboa), os mesmos que estiveram no encontro com o Sporting, quinto e último jogo da final dos play-offs da época passada, que sagrou os leões como campeões nacionais e cuja arbitragem foi muito contestada pela equipa azul e branca.

Perante a falta de comparência, o regulamento diz que o clube será excluído da competição após duas faltas de comparência consecutivas ou três intercaladas. "A aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados determina a exclusão da competição da equipa do clube", pode ler-se no Artigo 56.º, ponto 5.

Nos jogos anteriores, o F. C. Porto venceu o CAB Madeira e Sporting e, diante da Ovarense, vai sofrer uma derrota por 0-20 e sem somar qualquer ponto (no basquetebol, a derrota vale um ponto).