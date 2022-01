Ingleses dão Luis Díaz certo no Liverpool

JN Hoje às 09:05, atualizado às 09:18 Facebook

Luis Díaz vai ser jogador do Liverpool, avança a imprensa inglesa. O F. C. Porto não confirma o negócio,

O Liverpool chegou a acordo com o F. C. Porto para a transferência de Luis Díaz. Segundo a imprensa inglesa, que avança a notícia, os "reds" vão pagar 45 milhões de euros pelo extremo colombiano, a que acrescem mais 15 milhões, determinados por objetivos.

O JN contactou o F. C, Porto, que não confirmou nem desmentiu o negócio.

Disputado por Tottenham e Liverpool, Luis Díaz dá preferência aos "reds" da cidade dos Beatles, que lutam por títulos em Inglaterra e na Liga dos Campeões.

Não é claro se o jogador, que está ao serviço da seleção da Colômbia, avança para Liverpool durante a janela de transferências de inverno, que termina dia 31, ou se fica no F. C. Porto até ao fim da temporada.

Luis Díaz é um dos jogadores mais influentes no F. C. Porto, esta temporada. Até ao momento, marcou 16 golos, 14 no campeonato e dois na Liga dos Campeões.

O extremo colombiano tem contrato com o F. C. Porto até 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Contratado pelos "dragões" em 2019/20, deve sair agora por um valor que poderá chegar aos 60 milhões de euros, o mínimo exigido pelo F. C. Porto para negociar.