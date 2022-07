F. C. Porto não conta com David Carmo nos primeiros jogos da época

Defesa foi expulso na última jornada da temporada passada e estará fora dos relvados por dois jogos.

Com a contratação de David Carmo praticamente fechada, Sérgio Conceição ganha um reforço de peso para o eixo defensivo. No entanto, o treinador do F. C. Porto não irá contar com o jovem de 22 anos para os primeiros dois jogos oficiais da temporada 2022/23.

David Carmo foi expulso diante no Famalicão, na última jornada do campeonato passado, por ter entrado em conflito com Riccieli, futebolista dos famalicenses. Devido à confusão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu o defesa por dois jogos. Com a época findada, o castigo será aplicado no arranque do presente calendário desportivo.

Isto significa que David Carmo irá falhar o encontro do F. C. Porto da Supertaça, frente ao Tondela, e a primeira jornada da Liga, que está marcada para o fim de semana de 6 e 7 de agosto.