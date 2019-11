F. C. Porto não quer Rui Costa a árbitro ou VAR nos seus jogos

Adriano Rocha Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto criticou a atuação do árbitro Rui Costa como VAR do jogo com o Aves, através da "newsletter" Dragões Diário e, atendendo às decisões tomadas nesse encontro bem como o sucedido num passado recente, concluiu que o juiz portuense "não tem condições para ser árbitro ou videoárbitro de jogos do F. C. Porto".

Em causa estão duas decisões de Rui Costa como VAR na partida com os avenses, consideradas absurdas pelos azuis e brancos. A primeira foi a errada reversão do penálti assinalado pelo árbitro sobre Bruno Costa por intervenção do videoárbitro, que, segundo os portistas, pouco depois deixou passar em claro outro lance para grande penalidade, quando Adi Mehremic "jogou a bola com o braço de forma clara e intencional dentro da área".

"Rui Costa fica assim associado a duas decisões com impacto no resultado, ambas em prejuízo do F. C. Porto, que foi privado de duas grandes penalidades. Curiosamente, quando o árbitro tomou uma decisão correta, Rui Costa tornou-a errada. E depois, quando era Rui Costa quem tinha melhores condições para assinalar um penálti claro, não agiu e cometeu um erro grave", escrevem os portistas, que depois recordam um passado recente de más decisões do juiz portuense em prejuízo dos dragões.

"A leitura necessariamente negativa destas decisões torna-se ainda pior se recordarmos o histórico de Rui Costa com o F. C. Porto. Quem é que já esqueceu, por exemplo, os penáltis por assinalar em jogos frente ao Feirense (2016/17) e ao Desportivo das Aves (2017/18), que resultaram em perda de pontos para o F. C. Porto? A conclusão é óbvia: Rui Costa não tem condições para ser árbitro ou videoárbitro de jogos do F. C. Porto", vincam os azuis e brancos na publicação Dragões Diário.