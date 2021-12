F. C. Porto não vai comparecer ao encontro com a Oliveirense

JN Hoje às 22:03 Facebook

Os dragões não vão marcar presença no duelo da 11.ª jornada do campeonato, frente à Oliveirense, devido à nomeação de Fernando Rocha para apitar a partida, um dos árbitros presentes no polémico jogo 5, contra o Sporting, na temporada passada

À semelhança do que aconteceu em outubro, mas contra a Ovarense, os dragões voltam a vetar um dos três árbitros da polémica negra da final do play-off da época passada, desta vez Fernando Rocha (AB Porto), que estava nomeado com Diogo Morais (Coimbra) e Bruno Maciel (Lisboa). Os portistas optaram por não comparecer na sequência "da posição anunciada no passado dia 21 de junho e reiterada a 16 de outubro".

Assim, com nova falta de comparência os dragões são sancionados com uma derrota por 20-0 sem direito a pontos somados e colocam-se no limite da exclusão (se a equipa falhar um terceiro jogo é afastada do campeonato segundo o artigo 57 dos regulamentos publicados em julho deste ano pela Federação Portuguesa de Basquetebol). Além desta sanção os dragões poderão sofrer uma multa que vai dos 250 até aos 5000 euros, ao que acresce o risco de falhar a Taça Hugo dos Santos.

O F. C. Porto revelou que se vai manter em prova enquanto os regulamentos o permitirem e endereçou um pedido de desculpas à Direção da Oliveirense, considerando que estes não têm qualquer responsabilidade nesta decisão.