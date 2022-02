F. C. Porto no top 3 das maiores receitas

Azuis e brancos foram o terceiro clube com mais lucro em janeiro, apenas atrás da Fiorentina e Manchester City

Num mercado de inverno ainda dominado pela crise financeira - que o digam a maioria das transferências, que se realizaram por empréstimo, muitas delas com opção de compra apenas no final da temporada - há, ainda assim, quem tenha terminado o mês de janeiro a sorrir e com lucro, apesar de perdas, algumas delas bem importantes, para as respetivas equipas.

O F. C. Porto acabou por ser a equipa portuguesa que mais se destacou, já que está no pódio dos clubes com mais lucro, apenas atrás do Manchester City e Fiorentina, segundo e primeiro classificados, respetivamente.