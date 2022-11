F. C. Porto oferece bifanas aos adeptos do Mafra

Em Mafra, no jogo da Taça de Portugal, o Mafra regalou os adeptos do F. C. Porto com pão com chouriço. Agora, na segunda vez que ambas as equipas se defrontam esta época, os dragões retribuíram o gesto aos aficionados do Mafra e ofereceram bifanas.

Veja as imagens:

O F. C. Porto, através das redes sociais, recordou a "hospitalidade" do Mafra aquando o encontro para a Taça de Portugal, em agosto. "O F. C. Porto retribui o gesto, pela forma como os nosso adeptos foram tratados no jogo da Taça de Portugal", pode ler-se, no Twitter.