F. C. Porto oficializa Carraça

O lateral terminou contrato com o Boavista e foi contratado pelo F. C. Porto. Carraça, de 27 anos, também pode jogar como médio defensivo.

Rui Filipe Caetano Moura, mais conhecido por Carraça, assinou um contrato com os dragões válido até 2024. O lateral fez praticamente toda a carreira no Boavista, tendo jogado por empréstimo no Tondela (2014/15) e Santa Clara (2015/16). Na última época, disputou 31 jogos e marcou dois golos pelos axadrezados.

Com Tomás Esteves e Corona no mercado, os campeões nacionais asseguraram assim uma alternativa a Manafá para a lateral direita, a baixo custo e com bom conhecimento da Liga.

O primeiro reforço do F. C. Porto para 2020/21 não escondeu o "orgulho" de poder representar os campeões nacionais. "Olá, portistas. É um orgulho enorme representar este clube e vestir esta camisola. Um abraço a todos!", disse Carraça.