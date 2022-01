F. C. Porto oficializa contratação de Eustaquio

O F. C. Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Stephen Eustaquio. O médio internacional canadiano chega por empréstimo até ao final da época e vai vestir a camisola 46.

Agora é oficial. Stephen Eustaquio é reforço da equipa azul e branca e chega ao Dragão por empréstimo até ao final da época, um negócio que tem uma opção de compra. O internacional canadiano, de 25 anos, vai vestir a camisola 46 azul e branca, depois de duas épocas e meia ao serviço do Paços de Ferreira. Internacional em 18 ocasiões pelo Canadá, Eustaquio estreou-se como sénior no Torreense e jogou, depois, no Leixões, Desportivo de Chaves, Cruz Azul, no México, e Paços de Ferreira, pelo qual disputou 74 jogos.

O médio destacou o "orgulho" pelo novo passo na carreira e garantiu estar cheio de vontade de ajudar o clube azul e branco na conquista de títulos.

"É um orgulho, trabalhei muito para chegar aqui, mas, como diz o meu pai, o mais difícil é manter e não chegar. Venho com muita ilusão e vontade de começar a trabalha. Fiquei muito feliz, foi uma notícia que recebi de bom agrado. Acredito que é merecido porque trabalho para isso, mas ao mesmo tempo sei que é um desafio muito grande, mas aqui estou para trabalhar e dar resultados", começo por dizer aos meios de comunicação do F. C. Porto, abordando ainda a oportunidade de poder trabalhar com Sérgio Conceição.

"Espero um treino competitivo, como é óbvio. Vou estar lá para trabalhar ao máximo, mas também um treino onde o pessoal me vai receber muito bem. Acredito que vou crescer muito com o Sérgio Conceição, que vai potenciar as minhas características. Por isso, só quero começar já a trabalhar", concluiu.