F. C. Porto oficializa contratação de Pepê

JN Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões pagam 15 milhões ao Grémio pelo atacante brasileiro, que assinou até 2026. Cláusula de rescisão é de 70 milhões

O F. C. Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação do extremo Pepê, que começará a representar o clube azul e branco no início da próxima época, ou seja, a partir de 1 de julho de 2021. O jogador brasileiro, de 23 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2026.

A SAD portista paga ao Grémio de Porto Alegre 15 milhões de euros pelos direitos desportivos de Pepê, sendo que a cláusula de rescisão ficou estabelecida em 70 milhões. O Grémio fica com direito a uma mais-valia de 12,5% de uma futura transferência e o F. C. Porto irá ainda pagar o valor correspondente ao mecanismo de solidariedade estabelecido pela FIFA.

Até ao final da época em curso no Brasil, o atacante vai continuar a representar o clube gaúcho, tendo a possibilidade de conquistar a Taça do Brasil, pois o Grémio vai disputar a final com o Palmeiras, de Abel Ferreira.