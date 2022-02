F. C. Porto oficializa dois reforços no fecho do mercado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 00:08 Facebook

Galeno e Rúben Semedo foram anunciados perto da meia-noite.

O F. C. Porto comunicou esta noite a contratação de Wenderson Galeno ao Braga e de Rúben Semedo ao Olympiacos.

O extremo brasileiro chega a título definitivo, tendo custado aos cofres dos dragões nove milhões de euros pelos 50% do passe que o Braga detinha do jogador e assinou contrato até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Rúben Semedo, por sua vez, chega ao Dragão emprestado pela formação grega e fica com uma opção de compra a rondar os cinco milhões de euros.

Rúben Semedo referiu, em declarações ao clube, que desde o primeiro minuto" a sua vontade foi "representar este grande clube", estando agora às portas de "um sonho" que está "impaciente para começar" a viver.

Galeno explicou ao site do F. C. Porto que está "muito feliz por estar de volta" e demonstrou vontade de "reescrever" a história de dragão ao peito.