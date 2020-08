F. C. Porto oficializa Taremi

Nuno A. Amaral Ontem às 22:00 Facebook

Avançado iraniano assinou contrato pelos dragões até 2024.

O F. C. Porto oficializou esta segunda-feira a contratação do avançado Mehdi Taremi (ex-Rio Ave), que vai vestir de azul e branco nas próximas quatro temporadas.

O internacional iraniano, um dos melhores marcadores do campeonato passado (18 golos) assinou o contrato ao início da tarde, no Estádio do Dragão, já fez os exames médicos e vai começar amanhã, terça-feira, a treinar sob as ordens de Sérgio Conceição.

Trata-se da quarta contratação do F. C. Porto para a nova época, depois do guarda-redes Cláudio Ramos (ex-Tondela), do lateral-direito Carraça (ex-Boavista) e do lateral-esquerdo Zaidu (ex-Santa Clara).