F. C. Porto: os ases do 30.º título de campeão

Numa época de sucesso coletivo, há individualidades que se destacam no plantel portista.

Diogo Costa: ascensão imparável

À terceira época no plantel principal, Diogo Costa assumiu a titularidade na baliza portista e justificou a aposta de Sérgio Conceição com um conjunto de exibições muito sólidas no campeonato. Depois de dois anos na sombra de Marchesín, o jovem guarda-redes assumiu a titularidade no início da temporada, para surpresa de muita gente, e acabou por se tornar uma referência da equipa azul e branca, pela estabilidade que sempre transmitiu e pela qualidade demonstrada. Com um jogo de pés muito acima da média, destreza na saída da baliza e elasticidade entre os postes, Diogo é, a duas jornadas do fim, um dos guarda-redes menos batido da prova (22 golos sofridos em 33 jogos) e o título conquistado, o segundo da carreira, mas o primeiro como titular, é a cereja no topo do bolo de um ano em que também já assumiu a titularidade da seleção nacional. No play-off de acesso ao Mundial 2022, mostrou que tem condições para ser o sucessor de Rui Patrício e que Portugal tem na baliza um garante de segurança para mais de uma década.