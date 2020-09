F. C. Porto paga 10 milhões de euros em comissões na venda de Fábio Silva

Nuno Barbosa Hoje às 00:31 Facebook

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), num aditamento aos pormenores da transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton, o F. C. Porto revelou que vai pagar 10 milhões de euros em intermediação, 7 milhões para a Gestifute de Jorge Mendes e 3 milhões para a empresa STV, Lda, do agente do jovem futebolista.

A SAD dos dragões justifica o elevado valor com "a execução de acordos previamente alcançados" com as duas entidades, segundo os quais o valor base das comissões seria acrescida de um prémio por objetivos.

Ou seja, dos 40 milhões que o Wolverhampton aceitou pagar por Fábio Silva, a Gestifute, SA e a STV, Lda vão receber 7 e 3 milhões de euros, respetivamente. Os 10 milhões correspondem a 25% do valor da transferência, pelo que os ganhos do F. C. Porto serão de 30 milhões de euros.