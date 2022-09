F. C. Porto paga caro a falta de chama

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:25 Facebook

F. C. Porto com muitos erros no ataque cai frente a "super" Veszprém. Segue sem vitórias na época.

O F. C. Porto agravou o péssimo arranque de temporada ao perder, na receção ao Veszprém (28-35), em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.

No Dragão Arena, os azuis e brancos tinham como objetivo interromper a série de três derrotas consecutivas - a primeira vez que aconteceu na era Magnus Andersson -, mas os erros ofensivos acabaram por comprometer os bons momentos que iam surgindo no plano defensivo.

Sem espaço para facilitismos, o Veszprém, semifinalista da Champions da época passada, carimbou o triunfo à boleia de Nenadic (MVP com oito golos) e subiu à liderança do Grupo A.