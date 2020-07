F. C. Porto partilha vídeos da festa de campeão

JN Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A noite era de celebração do Estádio do Dragão, não só pela goleada ao Moreirense (6-1), mas também pela entrega do troféu representativo da conquista do campeonato nacional. Com as bancadas vazias, o F. C. Porto decidiu, esta terça-feira, partilhar com os adeptos nas redes sociais vídeos de alguns dos momentos da festa de segunda-feira à noite.

Os preparativos para os jogadores receberem o troféu:

O momento da entrega da taça aos novos campeões nacionais:

Soares e Otávio num momento "ternurento" com as respetivas garrafas de cerveja:

Até houve tempo para um jogo de bowling:

As fotos com o troféu:

O agradecimento aos adeptos que não puderam festejar no estádio do Dragão: