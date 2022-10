F. C. Porto: Pepê a lateral gera muitos pontos de interrogação

Nuno A. Amaral Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Utilização frequente de Pepê no lado direito da defesa portista não agrada a adeptos dos dragões. Cenário deverá repetir-se em Brugge.

Tem sido um dos debates mais acesos desde o início da época portista e a discussão ganhou decibéis após a derrota da passada sexta-feira com o Benfica. A utilização de Pepê como lateral-direito causa muitas dúvidas na nação azul e branca, e os três adeptos dos dragões que o JN ouviu sobre o tema concordaram em discordar da opção já várias vezes tomada por Sérgio Conceição.

"A equipa fica amputada de um dos jogadores que melhor fazem a ligação entre o meio-campo e o ataque. Colocar Pepê na lateral de vez em quando poder-se-ia compreender. Fazê-lo por sistema é desbaratar o talento do jogador. Se os outros defesas direitos não dão garantias, é melhor não estarem no plantel e essa questão tem de ser resolvida em janeiro", disparou o advogado Carlos Abreu Amorim, corroborado pelo empresário Manuel Serrão: "É uma solução de recurso e os resultados não me fazem mudar de ideias: este é o plantel menos forte desde a chegada de Sérgio Conceição ao cargo de treinador do F. C. Porto. A polivalência de Pepê torna-o uma opção interessante para várias posições, mas a única explicação que encontro para o facto de ele ter sido o lateral nos jogos de maior responsabilidade é o técnico achar que nenhum dos outros é capaz de desempenhar melhor a função".