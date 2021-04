F. C. Porto perde com Aalborg e está fora da Liga dos Campeões

JN/Agências Hoje às 20:03 Facebook

O FC Porto perdeu (27-24), esta quarta-feira, frente ao Aalborg na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputado na Dinamarca, e está eliminado da competição.

Depois da vitória na primeira mão em casa por 32-29, os dragões, que ao intervalo já perdiam por 10-9, foram derrotados pelos mesmos três golos de diferença, mas a equipa dinamarquesa beneficiou do maior número de golos marcados fora de casa para seguir em frente.

Nos quartos de final, o Aalborg vai defrontar os alemães do Flensburgo-Handewitt, que não jogaram nos oitavos de final, pois o seu adversário, os croatas do RK Zagreb, registaram casos positivos do novo coronavírus que os impediu de alinhar.