F. C. Porto perde com Atlético de Madrid no último lance do jogo. Otávio sai de maca

O Atlético de Madrid venceu (2-1), esta quarta-feira, na capital espanhola, o F. C. Porto na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Hermoso, Uribe e Griezmann marcaram os golos.

Os golos do duelo em Madrid surgiram apenas na segunda parte. Depois de o F. C. Porto ter visto Otávio sair do jogo - o internacional português caiu mal e teve de sair de maca e com colete cervical - e Taremi expulso, os "colchoneros" chegaram o golo com Hermoso, que recebeu, desviou de Bruno Costa e rematou, num lance em que a bola bateu em João Mário e enganou Diogo Costa.

Já nos descontos, de grande penalidade, Uribe fez o empate para os azuis e brancos mas a equipa de Sérgio Conceição acabou por levar com um balde de água fria, com Griezmann a marcar o tento do triunfo dos espanhóis na sequência de um pontapé de canto, no último lance do jogo, aos 90+11.

Com este resultado, o Atlético de Madrid e os belgas do Club Brugge, que venceram o Bayer Leverkusen por 1-0, estão na liderança do grupo, com três pontos, enquanto o F. C. Porto e a equipa alemã ainda não pontuaram.

Veja os golos: