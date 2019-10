F. C. Porto perde com o vice-campeão europeu Veszprém na Champions

Hoje às 18:09 Facebook

O F. C. Porto perdeu este domingo por 38-28 com o vice-campeão europeu Veszprém, na Hungria, para a quarta jornada do grupo B da Liga dos campeões de andebol, numa partida em que foi evidente o desequilíbrio das forças em jogo.

A formação portista, que ao intervalo perdia por 19-16, somou a segunda derrota em quatro partidas realizadas no grupo B, mas a atenuar o seu peso está o facto de terem sido registadas em casa do campeão Vardar (32-27) e agora do vice Veszprém (38-28).

Os dragões entraram bem no encontro, lideraram o marcador nos 10 minutos iniciais, mas o Veszprém passou para a frente aos 9-8 e tirou partido do desacerto da equipa lusa em jogar com sete jogadores de campo para descolar para 12-8.

O F. C. Porto, que esteve sete minutos sem marcar qualquer golo, valendo na altura o desempenho de Alfredo Quintana na baliza para evitar o avolumar da diferença, ainda reduziu por várias vezes para dois, mas chegou ao intervalo a perder por três (19-16).

No início da segunda parte, já com o consagrado guarda-redes sérvio naturalizado espanhol Arpad Sterbik, de 39 anos, na baliza (fez 11 defesas em 21 remates), o Veszprém dilatou a vantagem, que chegou a ser de 12 golos aos 38-26.

Mesmo sem argumentos para contrariar a equipa húngara orientada pelo espanhol David Davis, que já representou o F. C. Porto, os dragões nunca baixaram os braços e mantiveram-se até ao final do jogo na luta pelo resultado, que registou um desequilibrado 38-28.

O eficaz pivot sueco Andreas Nilsson, com oito golos marcados em oito remates, foi o jogador em destaque na equipa do Veszprém no capítulo da concretização, seguido a pouca distância pelo portista Victor Iturizza, que somou seis.

O F. C. Porto foi apanhado pelo Veszprém e caiu do quarto para o quinto lugar da classificação do grupo B, embora com os mesmos quatro pontos dos húngaros, e mantém intactas as aspirações de passar à fase seguinte, ao alcance dos seis mais bem classificados (em oito).

Os dragões recebem no sábado a formação ucraniana do Motor Zaporozhye, que ainda não pontuou nos quatro jogos realizados e seguem no último lugar (8.º), numa partida de crucial importância no que toca a somar pontos rumo aos oitavos de final da competição.

Ficha de Jogo:

Jogo na Arena de Veszprém.

Veszprém, Hun -- FC Porto, Por, 38-28.

Ao intervalo: 19-16.

Sob a arbitragem de Sondors Zigmars e Licis Renars, da Letónia, as equipas jogaram e marcaram com os seguintes jogadores:

Veszprém: Vladimir Cupara, Dejan Manaskov (1), Kent Robin Tonnesen (1), Gasper Marguc (1), Rasmus Lauge Schmidt (4), Blaz Blagotinsek (3) e Mate Lekai (1) -- sete inicial. Jogaram ainda Andreas Nilsson (8), Dragan Gajic (5), Manuel Strlek (2), Mirsad Terzic, Petar Nenadic (6), Rogério Morais (2), Omar Yahia (1), Vuko Borozan (3) e Arpad Sterbik (g.r.).

Treinador: David Davis.

F. C. Porto: Alfredo Quintana, Diogo Branquinho (2), André Gomes (3), Alexis Borges (1), Daymaro Salina (2), Djibril Mbengue (4) e António Areia (3) -- sete inicial. Jogaram ainda Miguel Martins (2), Rui Silva, Fábio Magalhães, Victor Iturriza (6), Yoan Balasquez (3), Angel Hernandez (2), Leonel Fernandes e Thomas Bauer (g.r.).

Treinador: Magnus Andersson.

Assistência: cerca de 5000 espetadores.