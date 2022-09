F. C. Porto perde com o Zagreb e continua sem vencer na Liga dos Campeões

Dragões somaram a terceira derrota consecutiva na prova europeia.

O F. C. Porto foi derrotado esta quarta-feira pelos croatas do HC PPD Zagreb por 29-23, somando o terceiro desaire em três jogos na presente edição da Liga dos Campeões de andebol.

Na arena de Zagreb, os dragões entraram no jogo a falhar um livre de sete metros por Jack Thurin. Esta falha foi aproveitada pelo adversário que marcou, logo de seguida, por Aleks Kavcic, uma das figuras da equipa a par de Timur Dibirov, que marcou dez golos.

Miguel Alves colocou, então, os portistas em vantagem por 2-1, num jogo que se seguiu de constantes empates até Pedro Cruz falhar um livre de sete metros. A partir daí os croatas cimentaram a vantagem e foram para o intervalo a vencer por 16-15. No segundo tempo, o F. C. Porto entrou bem mas muitos erros na concretização deram a vitória final ao Zagreb.

Na próxima jornada do Grupo A, o F. C. Porto defronta o Dinamo Bucuresti, enquanto o Zagreb desloca-se ao terreno do PSG.